Côte d’Ivoire : dialogue de sourds entre pouvoir et opposition sur la réforme de la CEI

C’était le 21 janvier 2019. Dans l’auditorium de la primature, les responsables de partis d’opposition affichaient leur plus beau sourire. Ce jour-là, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly ouvrait les discussions autour de la réforme de la Commission électorale indépendante (CEI), une vieille doléance de l’opposition et un vœu de nombreux diplomates accrédités en Côte d’Ivoire. Sept semaines plus tard, changement de décor, d’expression, de visage aussi.Nous sommes au siège du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI d’Henri Konan Bédié), où les principaux responsables de l’opposition, en dehors de la dissidence du Front populaire ivoirien (FPI de Laurent Gbagbo, amené par l’ex-ministre Assoa Adou) sont réunis. Maurice Kakou Guikahué, secrétaire exécutif en chef du PDCI, entouré de la secrétaire générale de Pascal Affi N’Guessan, président du FPI et d’autres opposants, dont des proches de Guillaume Soro, ex-président de l’Assemblée nationale ; présentent des mines graves.« Les partis politiques de l’opposition ivoirienne ont décidé de produire une contribution unique, qui a été signée le 1er mars 2019 et indiquée au gouvernement, à travers une correspondance restée sans suite depuis le 30 janvier 2019, l’impérieuse nécessité d’organiser une concertation inclusive. À ce jour, nous n’avons reçu aucune suite du gouvernement à notre requête », a dénoncé le 11 mars Maurice Kakou Guikahué.