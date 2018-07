Côte d’Ivoire : des « irrégularités » dans la révision des listes électorales, selon un avocat

Un peu plus de 400 000 nouveaux électeurs ont été récemment enregistrés en Côte d’Ivoire. Des opérations « entachées d’irrégularités », a dénoncé lundi à Abidjan un avocat, y voyant une menace pour les scrutins à venir.Dans plusieurs villes, « des personnes se sont fait recenser hors de leur lieu de vote pour être inscrites sur des listes en dehors de leur zone territoriale de vote », a accusé Me Claver N’Dry lors d’une conférence de presse. Cet avocat représente plusieurs candidats indépendants et de l’opposition.« Nous dénonçons ces irrégularités. Ce sont des cas graves, qui ont été portés devant le procureur général », a-t-il affirmé Me N’Dry, sans préciser le nombre de cas litigieux. Pour lui, « il faut clarifier toutes ces questions pour ne pas que des contestations puissent encore diviser les Ivoiriens », lors des élections municipales et régionales couplées cette année et pour la présidentielle de 2020.Des candidats avaient déjà dénoncé auparavant des fraudes au Plateau, le quartier du pouvoir et des affaires d’Abidjan, une circonscription-clé. La Commission électorale indépendante (CEI) a assuré enquêter sur ces allégations.