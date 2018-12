Côte d’Ivoire : des incidents durant les élections partielles

En Côte d'Ivoire, la reprise du vote pour les élections locales a encore été accompagnée d'incidents. Dimanche, des élections partielles se tenaient dans six communes et deux régions suite à l'annulation du scrutin du 13 octobre dernier. Deux mairies en particulier ont encore été au centre de l'attention, celle de Port-Bouët à Abidjan et celle de la ville côtière de Grand-Bassam. Dans ces deux localités, le duel entre les candidats ressemble fort à un avant-match entre le RHDP au pouvoir et son opposant le PDCI pour la présidentielle de 2020. Et comme le 13 octobre dernier, la tension est montée d'un cran dans les deux villes.







La foule est agglutinée autour de l'école, visiblement pour veiller, voire surveiller le bon déroulement du scrutin, quand un groupe d'hommes pénètrent dans les bureaux sous les yeux des forces de l'ordre, pourtant présentes en nombre.



La foule se soulève et accuse le pouvoir, venu, selon elle, lui voler sa victoire. « Ils ont tout cassé, même si les policiers étaient là, ils ont cassé les urnes. Les policiers ne sont même pas intervenus, parce qu’ils sont de leur camp », s'insurge une femme.

Lire la suite Après un dimanche calme, sans altercation ni tension, ces dernières vont s'inviter en fin de journée au bureau de l'école Bassam 1 et 2 du quartier France, surtout composé de votants en faveur du maire sortant PDCI Georges Philippe Ezaley.La foule est agglutinée autour de l'école, visiblement pour veiller, voire surveiller le bon déroulement du scrutin, quand un groupe d'hommes pénètrent dans les bureaux sous les yeux des forces de l'ordre, pourtant présentes en nombre.La foule se soulève et accuse le pouvoir, venu, selon elle, lui voler sa victoire. « Ils ont tout cassé, même si les policiers étaient là, ils ont cassé les urnes. Les policiers ne sont même pas intervenus, parce qu’ils sont de leur camp », s'insurge une femme.

