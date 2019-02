Côte d'Ivoire : croissance toujours insolente malgré un léger ralentissement

En 2018, la croissance ivoirienne devrait atteindre 7,4% contre 7,7 en 2017 calcule la Banque mondiale qui, si elle pointe le « contexte d’incertitude électorale » en 2020, estime que, sauf accident, la croissance devrait rester aux alentours de 7% jusqu’en 2021.Les facteurs de ce ralentissement : une conjoncture défavorable pour les exportations agricoles et un essoufflement de secteurs porteurs ces dernières années comme la finance, les mines, l’énergie et les télécoms, même si « le transport et la construction ont continué à bien se porter ».une inflation faible (1%) et un déficit budgétaire ramené de 4,5 à 4%. Pour autant, la dette a augmenté (52,6% du PIB) et les recettes fiscales ne représentent que 16,5% du Produit intérieur brut, un des taux les plus bas de la sous-région.