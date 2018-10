Côte d’Ivoire : convocation en urgence du bureau politique du PDCI de Bédié

Alors que des élections locales vont se tenir en Côte d'Ivoire ce dimanche, Henri Konan Bédié a convoqué, ce lundi à Daoukro, un bureau politique d’urgence de son parti, le PDCI-RDA. Un bureau organisé à la hâte pour arrêter un certain nombre de décisions politiques qui ont été mises à mal par la justice et pour également fixer la date d'un prochain congrès extraordinaire. Avec une confirmation, le ton monte chaque jour un peu plus entre le PDCI et les partis frères et ex-alliés du RHDP d'Alassane Ouattara.Alors que la plupart de ses militants sont sur le terrain pour battre campagne, Henri Konan Bedié, lui, invective son ex-allié : le camp d'Alassane Ouattara réunit au sein du RHDP. Pour le sphinx de Daoukro, son parti, le PDCI, fait l'objet en ce moment de « harcèlement judiciaire » orchestré par certains de ses propres membres instrumentalisés par le pouvoir d'Abidjan.