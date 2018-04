Côte d’Ivoire : comment Bédié et Ouattara vont désigner le candidat du RHDP à la présidentielle

Le 16 avril 2018, six dirigeants de partis politiques de la coalition au pouvoir ont signé un accord politique en vue de la création d’une fédération de partis qui devrait au terme d’une transition de « douze à dix-huit mois », se muer en parti unifié. Comment le candidat unique sera désigné ? Analyse.Le mode de désignation du candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), coalition au pouvoir et future fédération de partis, n’est pas encore connu. Mais le décryptage des propos tenus par le président Alassane Ouattara, président d’honneur du Rassemblement des républicains (RDR), et son allié Henri Konan Bédié, président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), donnent des indices.« Le PDCI présentera, en RHDP, un candidat en 2020. Un candidat à l’élection présidentielle de 2020, en souhaitant l’appui de ses alliés, compte tenu des sacrifices qu’il a consentis pour les uns en 2010 et 2015 ; mais cela est en discussion avec les alliés », a ainsi déclaré Bédié, au lendemain d’une série de manifestations de colère de certains jeunes de son parti, qui dénonçaient sa signature au bas de l’accord sans concertation préalable.