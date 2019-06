Côte d’Ivoire : c’est la reprise pour le marché de l’automobile

Selon les statistiques du Groupement interprofessionnel automobile, matériels et équipementiers (Gipame), environ 11 000 véhicules neufs ont été écoulés en 2018, contre 9 800 en 2017 et 8 660 en 2016. Les concessionnaires ont ainsi pu dégager un chiffre d’affaires de plus de 400 milliards de F CFA (605 millions d’euros) en 2018.Et l’année 2019 se présente sous de bons auspices : du 1er janvier au mois de juin, les professionnels du secteur ont déjà vendu 13 009 voitures, et espèrent terminer l’année entre 15 000 et 20 000 unités, faisant de la Côte d’Ivoire l’un des marchés les plus prometteurs en Afrique de l’Ouest, après le Nigeria.Des ventes qui ne prennent pas en compte les importations directes du gouvernement pour des projets de soutien aux transporteurs et le renforcement du parc auto de l’entreprise publique Société des transports abidjanais (Sotra).Les mesures d’interdiction des importations de certains véhicules d’occasion – datant de plus de cinq ou de dix ans selon les situations – mises en place début 2018 ont permis de booster le marché du neuf, tandis que celui des véhicules d’occasion, qui tournait autour de 60 000 unités importées annuellement, est descendu à 7 000.