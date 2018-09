Côte d'Ivoire : bras de fer entre les syndicats de la santé et le gouvernement

Un mois après avoir signé un accord avec le gouvernement, le Syndicat des agents administratifs de la Santé de Côte d'Ivoire (SYNAAS-CI) passe à l'action. L'organisation syndicale s'estimant «mise à l'écart des avantages octroyés dans l'application du décret portant octroi d'indemnité paramédicale et de risques sanitaires aux cadres supérieurs de la Santé et au personnel technique», a réclamé ce weekend la mise en œuvre d'une entente corrective obtenue avec son ministère de tutelle début août dernier.Selon le secrétaire général du Synaas-CI, Narcisse Koffi, cette réclamation de l'organisation concerne plusieurs points. Il s'agit, a-t-il laissé entendre dans une déclaration face à la presse, de «l'extension et la revalorisation de l'indemnité de risques à 90 000 francs CFA (...), la prise d'un texte pour l'octroi d'une indemnité de sujétion de 50 000 francs CFA, la prise d'un texte pour l'octroi d'une indemnité de logement au personnel Administratifs de la Santé (jusque-là, seuls les médecins ont une indemnité contributive de logement (70 000 francs CFA) à la Santé».