Côte d’Ivoire : au moins trois morts après de fortes pluies à Abidjan

Trois personnes, dont un bébé, sont mortes lundi à Yopougon, grand quartier populaire d'Abidjan, lors d'un glissement de terrain provoqué par les premières fortes précipitations de la saison des pluies et une écolière est portée disparue.« Un glissement de terrain sur le flanc d’une cuvette a emporté un paquet de maisons précaires. Trois personnes ont été ensevelies, le corps de la mère de 23 ans et de la grand-mère ont été retrouvés. Les pompiers s’activent à retrouver le corps du bébé de 2 semaines », a annoncé mardi Vincent Toh Bi, le préfet d’Abidjan.« Il nous revient que les eaux de ruissellement ont également emporté une petite écolière de 10 ans. Le corps est encore recherché », a ajouté le préfet sur sa page Facebook.L’année dernière, la saison des pluies (mai à juillet) s’était soldée par 18 morts et des centaines de familles sinistrées.