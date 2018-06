Côte d’Ivoire : au moins quinze morts dans des inondations à Abidjan

Plusieurs quartiers d’Abidjan sont touchés par des inondations, ce mardi 19 juin 2018 sur Abidjan. Au moins quinze personnes sont mortes, d'après le dernier bilan du ministère ivoirien de l'Intérieur, alors que les dégâts sont considérables.La scène est surréaliste. A la Riviera Palmeraie (quartier de la commune chic de Cocody), une dame et ses deux enfants sont surpris dans leur sommeil, par des eaux de ruissellement, dans leur petite villa et montent sur le toit. Dans le froid et sous de fortes pluies, ils crient à l’aide, tandis que des voisins, eux aussi piégés par les eaux restent impuissants. La petite famille reste à cet endroit, durant de longues minutes, jusqu’à ce que des jeunes du quartier, habiles et courageux, décident de voler à leur secours.Cette famille a eu de la chance. En effet, en début de journée, le Groupement des sapeurs-pompiers militaires (GSPM) annonçait dix morts dans plusieurs quartiers d’Abidjan, dont un enfant emporté par les eaux. Un bilan revu à la hausse, en milieu de journée : Sidiki Diakité, ministre ivoirien de l’Intérieur a fait état de quinze personnes tuées dans les inondations.Très sollicités en dépit de leurs moyens limités, les sapeurs-pompiers ont pu mettre en sécurité, une centaine de personnes. Ils ont établi dans la commune de Cocody, fortement touchée par les inondations, un poste médical d’urgence et de premiers secours. « Cent-quinze personnes ont été secourues par les sapeurs pompiers militaires et la Marine nationale », a par ailleurs précisé le ministre.