Côte d’Ivoire : après la création du RHDP, que reste-t-il des anciens partis ?

Au RHDP, il y a certains mots qui fâchent : disparition, dissolution, absorption. On prèfère parler de « transferts de compétences ». A l’échelon local, tous les secrétaires de sections des formations composants le RHDP ont désormais la casquette du nouveau parti. Mais tous gardent leurs prérogatives. « Le maillage local permettra une meilleure couverture, explique Adama Bictogo du RHDP. Puis se mettront en place les structures : coordinations, secrétaires départementaux, délégations régionales, comité central et conseil politique… La mayonnaise prendra au fur et à mesure que les activités du RHDP seront menées », ajoute-t-il.