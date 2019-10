Côte d'Ivoire : Yamoussoukro Le PDCI-RDA et le FPI ensemble pour lancer un appel aux Ivoiriens

On peut tout de suite souligner que c'est dans un climat politique assez spécial que cette commemoration s'est déroulée dans la capitale politique de notre pays. Le parti du père fondateur qui est en proie à des dissensions avec le RDR et ses alliés formant le RHDP, parti au pouvoir, jouait sa carte de mobilisation les 18 et 19 octobre aux pieds de la Basilique. Un pari gagné haut les mains par le président Henri Konan Bédié qui a mis sur pied, depuis son divorce d'avec le Rhdp, une plateforme de "nationalistes" ivoiriens pour le retour de la paix et la réconciliation en côte d'Ivoire.



Plusieurs mouvements de la société civile et d'autres partis politiques dont le Front populaire ivoirien (Fpi) de Laurent Gbagbo qui se reconnaissent tous dans cette initiative ont tous effectué le déplacement sur Yamoussoukro pour célébrer cet anniversaire du père de la côte d'Ivoire moderne décédé il y a 26 ans.



Le pied de la Basilique notre dame de la paix était noir de monde durant ces deux jours de commémoration ponctuée de prières et d'un giga meeting livré par le président du PDCI Henri Konan Bédié. Celui-ci a saisi cette occasion pour lancer un message fort d'unité et de réconciliation aux vrais fils et filles de la Côte d'Ivoire.



Le Sphinx de Daoukro a également traduit sa sincère reconnaissance à la forte délégation du Front populaire ivoirien conduite par son SG Assoa Adou et celle du Cojep de Blé Coude qui ont répondu favorablement à l'invitation de son parti, le PDCI qui, selon Bédié, reste toujours fort malgré tout se qui se raconte sur lui.

Une vraie démonstration de force qui montre aisément qu'en 2020 rien n'est gagné ni bouclé d'avance comme le prétendent les dirigeants du Rhdp.



José TÉTI, Correspondant permanent à Abidjan