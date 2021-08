Côte d'Ivoire - Voici les membres du congrès constitutif du nouveau parti de Laurent Gbagbo - Simone Éhivet Gbagbo préside la commission scientifique

CONGRÈS EXTRAORDINAIRE DES 02-03 ET 04 OCTOBRE 2021



PROJET D'ORGANIGRAMME DU CONGRÈS



A- LES ORGANES DE CONCEPTION



I. COMITE DE PILOTAGE DU CONGRES : 15 membres 1. Pdt du Parti : Laurent GBAGBO



2. Pdt du CDC : Pr Hubert OULAYE

3. Pdt CPP : Gouv. Jean-Baptiste GNAHORE 4. Pdt EDS: Pr Georges OUEGNIN

5. Secrétaire Gl : Dr ASSOA ADOU



II. COMITE SCIENTIFIQUE DU CONGRES : 15 membres

- SEC1:CPP

- Présidente : Mme SIMONE EHIVET GBAGBO (ST GL)

- RAP 1 : LIA BI DOUAYOUA (ST GL)

- RAP 2 : BOHUI HILAIRE (ST GL)

- SEC 2 : N’GUESSAN CAMILLE (CDC)

Membres : Les dix (10) Présidents des commissions thématiques III. LES COMMISSIONS THEMATIQUES DU CONGRES:

- Dix (10) Commissions thématiques de 15 membres chacune, soit 150 membres. - Chaque Président de Commission Thématique est membre du Comité scientifique.



3.1. Commission Thématique 1 : 15 Membres

« MANIFESTE – DENOMINATION - LOGO – DOCTRINE » - PRESIDENT : LIDA KOUASSI MOISE (ST GL)

- RAP 1: ODETTE SAUYET LIKIKOUE (ST GL)

- RAP 2: Pr DEDI SERY (ST GL)

- SEC 1: BEDY HOLY (ST GL)

- SEC 2: DANHO BIEDJUI ELEONORE (CDC)



10 Membres dont:

- KOFFI KOFFI LAZARE

- TOUTOU TOUSSAINT (CDC) - KONE SALIM



3.2. Commission Thématique 2 : 15 Membres «TEXTES : STATUTS – REGLEMENT INTERIEUR » - Président : VP LAURENT AKOUN (ST GL)

- RAP 1: GUIRIEOULOU EMILE (ST GL)

- RAP 2 : VP NIAKPA GODE (CDC)

- SEC 1 : KOUASSI ANDRE dit LOKOSSUE (CPP) - SEC 2 : Dr SOLOU GNOLEBA LUCIEN (CDC) 10 Membres dont :

- LEDJOU DAKOURY ROGER (CDC)

- TRAZIE ELYSE FRANCIS (CDC) - GUEDE KACOU JOSEPH (CDC)



3.3. Commission Thématique 3 : 15 Membres

« FINANCEMENT ET PATRIMOINE DU PARTI »

- Président : DESIRE DALLO

- Rapp 1 : DAKOURI TABLEY PHILIPPE HENRI (CPP) - RAP 2 : JEAN-CLAUDE BAYOU (CDC)

- SEC 1: MADY BOUABRE (ST GL) - SEC 2 : PAUL WOOD AGNERO 10. Membres dont :

- BAMBA AMARA (CDC)

- ADOUKO BERNADIN (CDC)

- KIPRE DIGBEU MAURICE

- OMONO MARIE PATRICIA (ST GL) - GOHI ANDERSON (ST GL)



3.4. Commission Thématique 4 :

« STRUCTURATION – ORGANES DU PARTI »

- Président : SGA NICOLAS LAVRY NGUESSAN (ST GL) - Rapp 1: KOUAME SEKRE RICHARD

- RAP 2: ZAHUI BAHORE THEODORE (CDC)

- SEC 1: ST GL

- SEC 2: ST GL

10. Membres dont :

- SGA KOUA JUSTIN (ST GL)

- KONO BOKA



.35. Commission Thématique 5 : 15 membres

« OUVERTURE – ALLIANCES POLITIQUES »

- Président : TCHEIDE JEAN – GERVAIS (ST GL)

- RAP 1: SG MICHEL GBAGBO (ST GL)

- RAP 2 : GOUDENON MARTINE EPOUSE ZEZE (CDC) - SEC 1 : AGNES MONNET (ST GL)

- SEC 2 : ST GL

10. Membres dont :

- ADOH GOSSAN



3.6. Commission Thématique 6 : 15 membres

« COMMUNICATION INTERNE ET EXTERNE DU PARTI»

- Président : KONE KATINA JUSTIN (ST GL)

- Rapp 1: LAHOUA SOUANGA dit César Etou (ST GL)

- RAP 2: TCHETCHE ALFRED

- SEC 1: FRANCK ANDERSON KOUASSI (ST GL) - SEC 2 : DESIREE DOUATI

10. Membres dont:

- NIAMKEY AKA



3.7. Commission Thématique 7 : 15 membres « PROTOCOLE ET SECURITE »

- Président : VP KONE BOUBACAR (ST GL) - Rapp 1: BILLAUD DANIEL (ST GL)

- RAP 2: TOZAN BI N’GUESSAN TIBURCE (CDC) - SEC 1 : AMANI NGUESSAN MICHEL (ST GL)

- SEC 2 : BAMBA KOTA (CPP)

10. Membres dont :



3.8. Commission Thématiques 8 : 15 membres

« QUESTIONS ELECTORALES – CODE ELECTORAL »

- Président : TAPE KIPRE (ST GL)

- Rapp 1: Pr. KATA KEKE (ST GL)

- RAP 2 : GUIGUI BOBOLIAN PELAGIE EPOUSE YODE (CDC) - SEC 1 : KOFFI KOFFI LAZARE (ST GL)

- SEC 2 : DOUKOURE JEAN-PIERRE (CDC)

10. Membres;



3.9. Commission Thématique 9 : 15 membres

« REPRESENTATIONS – DIASPORAS – RELATIONS EXTERIEURES ET

INTERNATIONALES »

- Président : Pr. RAYMOND KOUDOU KESSIE

- RAP 1 : Pr GNAGNE YADOU MAURICE (ST GL) - RAP 2: BALOU BI TOTO JEROME

- SEC 1: AKOI KACOU INNOCENT (ST GL)

- SEC 2 : NEKALO GEORGETTE (ST GL) 10. Membres dont :

- BLAH ZOMI AMELIE (CDC)

- GOHOU ZIRI LUC

- BOUA WAWA (CDC)



3.10. Commission Thématique 10 : 15 membres

« PROCEDURES – ARCHIVAGE – FICHIER DES MILITANTS » - Président : PR BONI BEDA (ST GL)

- RAP 1 : Mme MARIE CLEMENCE ADOM (ST GL)

- RAP 2 : MELEDJE ELOI DARIUS (CDC)

- SEC 1: BISSOUMA ZAROU LEONARD (ST GL)

- SEC 2 : CPP

10. Membres dont :

- KOBLY EDWIDGE (CDC)

- ADOU PHLIPPE (CDC)

- DOGBO DRE AGNES (CDC)



B- LES ORGANES DE MISE EN OEUVRE



Deux (2) organes seront en charge de la mise en œuvre des résolutions des organes de conception :

- D’une part, Le Bureau de Séance du Congrès qui sera en charge de la gestion des assises du Congrès, et

- D’autre part, Le Comité d’Organisation du Congrès qui sera en charge de la gestion matérielle du Congrès.



1. BUREAU DE SEANCE DU CONGRES

- Président : DANO DJEDJE (ST GL)

- RAP 1 : VP ETTIEN AMOIKON (ST GL)

- RAP 2 : Dr BRIKA GBAYORO PIERRE (CDC)

- SEC 1 : BLE KIPRE (CPP)

- SEC 2 : ST GL



2. COMITE D’ORGANISATION PRATIQUE DU CONGRES :



- Président : LÉON EMMANUEL MONNET (ST GL)

- RAP 1 : MARIE ODETTE LOROUGNON

- RAP 2 : DAMANA ADIA PIKAS (ST GL)

- SEC : DOUHOURE DAHI NESTOR (ST GL)

Le Bureau du C.O. du CONGRES constituera une cellule spécifique pour chaque activité (Accueil, Restauration, Protocole, Logistiques, Santé, Sécurité....)