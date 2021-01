Côte d'Ivoire - Village d'Angaye : une journée de retrouvailles des fils et filles a eu lieu à Grand-Bassam, le week-end

Poursuivant, le président Lancina a ensuite rappelé les grands axes des missions de la mutuelle. Ce sont entre autres: la mise en place d'infrastructures scolaires et sanitaires, le reprofilage des routes, l'électrification rurale, l'appui aux femmes et aux groupements des producteurs. A cet effet, il a relevé que beaucoup a été fait, mais beaucoup reste encore à faire. Il a souligné que l'avènement du Covid-19 a freiné la mutuelle dans son avancée. C'est pourquoi, selon lui, cette journée de retrouvailles est l'occasion de relancer les activités de la mutuelle qui a en perspectives plusieurs chantiers. Ce sont, enfin, la construction d'un château d'eau, d'une école maternelle, d'une cantine scolaire, plus une bibliothèque.

Pour M.Gnominibori Henri OUATTARA, Chef cab de la Ministre Kaba Niale et parrain de la cérémonie, il a traduit sa gratitude aux membres de la mutuelle qui ont porté leur choix sur sa modeste personne. Il a, par ailleurs, exhorté les fils et filles d'Angaye à cultiver la solidarité entre les uns et les autres, mais surtout de demeurer engagés pour le développement d'Angaye, la terre de leurs ancêtres.



Cette cérémonie qui s'est déroulée dans un esprit de convivialité a été agrémentée dans sa partie musicale par le groupe de danse "Djabou dance Angoh Ayi" venu spécialement du village, sans oublier la belle prestation de l'orchestre" le Phare International de Grand-Bassam".



José TETI, Correspondant permanent à Abidjan