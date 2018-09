Côte d’Ivoire : Un magistrat dénonce la corruption, il est radié et contraint à l’exil

Le magistrat, par ailleurs Président du syndicat des magistrats de Cote d’Ivoire (SYMACI), serait contraint à l’exil avec sa famille aux Etats-Unis. Évoquant les raisons, le président du Syndicat des magistrats de Côte d’Ivoire (SYMACI), répond ceci : « le décret est silencieux sur les motifs », indique-t-il avant de poursuivre.A lire aussi : Magistrat Ange Olivier Grah : Voici les maux de la justice ivoirienne qu’il dénonçait et qui ont valu sa suspension« Ce qui est le plus extraordinaire, c’est que pour la première fois de l’histoire de la Cote d’Ivoire, en violation du principe de la séparation des pouvoirs, le chef de l’exécutif sanctionne les membres d’un autre pouvoir. Le Président constitutionnellement n’a pas le droit ni le pouvoir de le faire. C’est contre le principe de la séparation des pouvoirs qui interdit qu’un juge ou même un parlementaire puisse être révoqué par l’exécutif ».Pour rappel, dans une interview accordée à Afrikipresse, Il avait dénoncé, entre autres, trois plaies du système judiciaire ivoirien. « Le premier point c’est la question des émoluments qui ont amené les greffiers à faire récemment grève. Le deuxième point, c’est la création de la Cour d’appel du commerce et le troisième point, c’est sur l’indépendance de la justice », avait-il révélé.