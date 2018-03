Côte d’Ivoire : Un hebdomadaire suspendu pour avoir publié des “injures” contre Tiken Jah

Le Conseil national de la presse (CNP), organe de régulation de la presse en Côte d’Ivoire, a suspendu mercredi l’hebdomadaire “L’Essor Ivoirien” pour quatre parutions, pour avoir publié des écrits contenant des “injures et qualificatifs dédaigneux” à l’encontre de la star ivoirienne du reggae Tiken Jah.



Dans sa parution du lundi, l’hebdomadaire a titré à la Une, “cet homme est maudit et doit fermer sa sale gueule”, parlant de Tiken Jah “qui se serait prononcé sur la situation sociopolitique de la Côte d’Ivoire”, indique une note du CNP.



Le CNP reproche à L’Essor Ivoirien d’avoir publié des écrits contenant des “injures, des qualificatifs dédaigneux, outrageants” à l’encontre de l’artiste, qui, selon l’hebdomadaire, “est en pleine descente aux enfers”.



Pour l’organe de régulation, “le journalisme pratiqué par cet hebdomadaire est d’une époque révolue et ne saurait être toléré”, rappelant que “depuis sa mise sur le marché, chacune des parutions” de L’Essor Ivoirien “a comporté des manquements graves aux normes professionnelles”.



Ces dernières semaines, Tiken Jah s’est montré critique envers le pouvoir dans la presse et sur les réseaux sociaux.



