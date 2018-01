Côte d’Ivoire/ Un élève tué dans l’effondrement du mur d’une salle de classe à Débrimou (Dabou)

Le mur arrière du bâtiment de trois classes abritant le bureau du directeur de l’école primaire publique (EPP) Abraham du village de Débrimou, situé à 5 km de la commune de Dabou, s’est effondré faisant plusieurs victimes dont un élève tué, a constaté l’AIP sur place.



L’effondrement du mur a fait également six élèves blessés et deux ouvriers blessés grièvement.



Selon le directeur de ladite école, Ando Cyrille, interrogé par l’AIP, le drame est survenu lundi, en fin d’après-midi, lors des travaux de rénovation et de renforcement du bâtiment engagés quelques heures plutôt par les ouvriers d’un entrepreneur, contacté par une bonne volonté qui entendait ainsi satisfaire aux multiples sollicitations du directeur de l’école.



Face à sa volonté d’évacuer totalement le bâtiment pour permettre un déroulement plus aisé des travaux, il a obtenu l’assurance du chef de chantier de pouvoir creuser et bâtir un mur à un mètre de l’ancien avant de détruire celui-ci.



Malheureusement, contre toute attente au moment où la classe de CM2 achevait ses cours, la toiture du bâtiment a cédé entrainant le mur qui s’est effondré sur élèves et ouvriers, faisant des victimes dont une jeune fille qui a rendu l’âme au centre de santé du village, a expliqué le directeur de l’école.



La police et la gendarmerie alertées sont arrivées sur les lieux et une enquête est ouverte pour arrêter les coupables. L’EPP Abraham de Débrimou a été créé en 1973 et souffre, aux dires du directeur, de la vétusté de ses bâtiments.



AIP