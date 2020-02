Côte d'Ivoire : Un Sit-in bientôt devant le siège de la FIF

C'est le président du Mouvement de Soutien à Didier Drogba( MSDD) Marius Avoua qui, dans un communiqué dont nous avons eu copie, a tenu à alerter l'opinion publique nationale et internationale sur les manœuvres de l'actuel occupant de la maison des verres.

Selon Marius Aboua, conformément aux textes de la FiF, le mandat de Sidy Diallo a expiré depuis le 20 Février dernier. Et qu'à la date du 30 Juin prochain, doit se tenir une assemblée générale qui permettra d'élire le tout nouveau président de la Fédération ivoirienne de Football.



Le président sortant, selon le président du MSDD, ne semble pas voir les choses de cette façon. À en croire Marius Aboua, Sidy Diallo entend organiser l'Assemblée générale après les élections présidentielles. Ce qui, d'ailleurs, suscite la colère des membres de ce mouvement engagé depuis bientôt un an pour la victoire de l'ex-capitaine des Éléphants.



En effet, devant les tergiversations de l'actuel locataire de la maison des verres, les membres du MSDD par la voix de leur président lance ultimatum d'un mois, c'est à dire jusqu'au 20 Mars 2020 pour proposer un calendrier d'élection. Passé ce délai, le président du MSDD appelle toutes les coordinations, ainsi que les Sportifs et tous les ivoiriens attachés à l'esprit d'un changement à la tête de la FIF à se préparer pour un grand sit-in devant le siège de la Fédération ivoirienne de Football.

Ils entendent y passer des jours tant que Sidy Diallo ne part pas de la tête de cette institution qui, selon eux, reste à la base des maux du Football ivoirien.



Plus que motivé, le président du mouvement MSDD et ses amis comptent mobiliser près de 30 mille personnes pour ce sit-in qui, pour eux, constitue une étape décisive pour aboutir au départ de Sidy Diallo et l'arrivée de Didier Drogba qui bénéficie chaque jour du soutien de nombreux ivoiriens.



José TÉTI

Correspondant permanent à Abidjan