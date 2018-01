Côte d’Ivoire : Trop manger de la viande d’agouti rendrait indiscipliné

Des scientifiques ivoiriens viennent d’établir la relation entre l’indiscipline des militaires et la consommation régulière de viande d’agouti. Selon les conclusions de leurs recherches, un homme armé qui mange beaucoup d’agouti est plus exposé au risque de tirer sur tout ce qui bouge.Des prélèvements effectués sur des mutins ont permis de relever des traces d’un virus provenant de l’agouti. Cela a permis aux scientifiques d’établir que leur indiscipline était liée au fait qu’ils consommaient tous régulièrement et en grande quantité de la viande d’agouti.