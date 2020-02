Côte d'Ivoire - Sport - Opération de don de sang : Zoro Marc et les membres du MSDD engagés pour DROGBA

Plus que déterminés pour la victoire de Didier Drogba lors de la prochaine élection à la tête de la FIF, les membres du Mouvement de Soutien à Didier Drogba( MSDD) viennent de faire un geste hautement social. En présence de l'ex-international Zoro Marc, parrain de la cérémonie, ces derniers ont donné un peu de leur sang pour sauver des vies. Cette opération s'est déroulée ce samedi 15 Février au groupe scolaire William Ponty de Yopougon.



Le Président du comité d'organisation, en la personne de Mr Gahié Donald a été le premier à prendre la parole. Il a tenu à remercier tous les acteurs du succès de cette cérémonie à travers le parrain Zoro Marc, les responsables de l'école WILLIAM PONTY qui, de façon volontaire ont mis à la disposition les infrastructures de leur établissement.



À sa suite, c'est le responsable des Études de ladite école qui s'est réjoui d'accueillir un si beau monde et souhaité qu'au soir des élections, que l'on porte son choix sur DIDIER DROGBA. Après son allocution c'est le Pdt du MSDD, Mr Aboua MARIUS qui a traduit toute sa reconnaissance à l'endroit de ses hôtes tout en réitérant l'engagement du MSDD à la cause de DROGBA. Dans son adresse il a fustigé l'immobilisme de la direction actuelle de la FIF. Enfin, il a tenu à préciser que à compter du 20 février Sidi Diallo ne sera plus reconnu comme président de la FIF.



Au terme, de son allocution le parrain Zoro Marc s'est dit honoré par le choix porté sur sa modeste personne comme parrain. Tout en précisant que le mérite revient à DIDIER DROGBA qu'il considère déjà comme PRÉSIDENT. Et il a justifié son soutien à DIDIER DROGBA par le fait qu'ils ont une vision commune de la gestion du football. Pour finir, il a invité tous les acteurs du football à porter leur choix sur DROGBA en qui il place une confiance sans faille.



Bien avant lui, c'est M.Cissé membre du staff de campagne de DROGBA qui a planté le décor. Pour lui ,DROGBA est trop amoureux de la Côte d'ivoire, raison pour laquelle il a décidé de briguer la présidence de la FIF. Et, ce, avant de relever l'aura tant au plan national qu'international que Drogba possède. Toute chose qui, selon M.Cisse, pourra concourir au succès de son mandat s'il était élu.



C'est dans une ferveur populaire et une communion fraternelle, membres du MSDD, élèves et étudiants ainsi que d'autres personnes volontaires qui épousent la noble cause de Didier Drogba, ont accepte de donner un peu de leur sang pour sauver des vies. Un geste hautement social que le personnel tant du centre national de transfusion sanguine a salué par des acclamations. C'est par cette opération de don de sang que cette cérémonie a pris fin.



José TÉTI

Correspondant permanent à Abidjan