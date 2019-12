Côte d'Ivoire - Situation politique : Les Ivoiriens gagnés par la peur

Six mois passés hors de la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro n'a donc pu regagner le pays. L'avion qui le transportait a été dérouté sur instruction personnelle de Soro lui-même pour descendre au Ghana. À en croire des sources, l'ex-PAN aurait reçu des informations de son arrestation dès son arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. L'on évoque même le lancement d'un arrêt de l'ex-chef rebelle pour "détournement de deniers publics, de blanchiment de capitaux, et déstabilisation du pays". Des délits qui mettent les partisans de GSK en colère et qui se préparent à en découdre avec le régime en place.



Cette situation fait monter le mercure depuis ce lundi et ne permet pas de dire que les jours à venir seront aussi calmes comme le souhaitent les Ivoiriens.



Aux dernières nouvelles, l'on apprend que l'avion allemand de Soro Guillaume qui avait atterri au Ghana aurait rebroussé chemin pour l'Espagne où lui et sa délégation ont trouvé accueil. Et ce, pendant que la liste de l'arrestation de ses proches s'allonge ici au pays. Koné Theifour, dernièrement candidat aux législatives dans la commune d'Abobo, ainsi que Simon Soro, jeune frère de l'ex-PAN et un journaliste d'un organe proche de Soro auraient été aussi arrêtés à la suite de la conférence de presse donnée ce lundi par le député de Fresco. Que nous réservent les jours à venir? Attendons de voir.



José TETI

Correspondant permanent en Côte d'ivoire