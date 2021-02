Côte d'Ivoire - Sassan Kouao, mort pour la démocratie, la justice et la liberté

Hommage à un combattant héroïque



Sassan Kouao était un célèbre planteur de Niablé, dans le département d'Abengourou. Triple lauréat de la coupe nationale du progrès (Prix du meilleur planteur ivoirien), il est décédé le 30 septembre 2020 au Ghana où il était en exil. La maladie, la tristesse eurent raison d'un des plus grands planteurs de sa génération, humaniste, républicain.



Le combat de Sassan Kouao reposait sur le travail qui est une valeur qui ne trahit pas et ne déçoit jamais, car l'absence du travail se révèle souvent comme une aliénation pour l'être humain, et son engagement pour la liberté et la dignité de l'homme noir restent indissociables.



La dépouille de ce grand combattant est arrivée mardi 8 février à l'aéroport international Félix Houphouet-boigny où sa famille , le Fpi de Laurent Gbagbo, ses amis, les populations et chefs coutumiers de Niablé étaient venus nombreux pour l'accueillir dans la dignité, et rendre un grand hommage à un fils digne, mort pour la démocratie, la justice et la liberté.



Le nom de Sassan Kouao restera gravé dans la mémoire collective des Ivoiriens. Sassan Kouao était un grand homme. "On ne fait rien de grand sans de grands hommes , et ceux-ci le sont pour l'avoir voulu", disait le général de Gaulle.



Laidé G.