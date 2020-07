Côte d’Ivoire - Santé : le gouvernement annonce la construction de 200 nouveaux établissements sanitaires de premier contact L

Ces marchés ont été attribués respectivement à l’opérateur ‘’Ellipse Projects’’ qui va construire 98 nouveaux ESPC et réhabiliter 199 ESPC en milieux urbain et rural. Ce projet se chiffre à 85 milliards FCFA, et à l’opérateur ‘’Mitrelli International’’ pour la construction aussi de 102 nouveaux ESPC et la réhabilitation de 247 ESPC en milieux urbain et rural pour un coût de 86 milliards FCFA. Au total, 200 nouveaux établissements sanitaires de premier contact seront construits et 447 autres seront réhabilités pour un coût global de 171 milliards FCFA.



Selon le ministre Eugène Aka Aouélé en charge de la santé et de l’hygiène publique, ce vaste programme de construction et de réhabilitation des ESPC vise à améliorer sensiblement la couverture sanitaire dans des périmètres de moins de 10km. Il permettra également de rénover, de mettre à niveau et de restaurer la fonctionnalité d’un grand nombre d’ESPC, à travers le pays.



Les nouveaux centres de santé comprennent un dispensaire, une maternité, des logements pour le personnel, les équipements de bureau, du matériel informatique, des équipements biomédicaux et un groupe électrogène. S’agissant des réhabilitations, elles prendront en compte notamment les mises aux normes des infrastructures, les équipements et les clôtures.



Y. KOBO à Abidjan