Côte d’Ivoire - Retour de Gbagbo : Des émissaires de l’ex-président et le Premier ministre se sont parlé

A la demande du président Laurent Gbagbo, des cafres du Front populaire ivoirien (FPI) notamment le secrétaire général Assoa Adou et Danon Djedjé ont rencontré le Premier ministre Ahmed Bakayoko le 6 janvier 2021, pour discuter des dispositions pratiques de son retour en Côte d'Ivoire.

Les émissaires de l’ex-président Laurent Gbagbo et le Premier ministre ivoirien, Hamed Bakayoko ont échangé sur les modalités de son retour en Côte d’Ivoire, après l’obtention de ses deux passeports.

« Le président Laurent Gbagbo m’a chargé d’établir le contact avec le gouvernement, donc avec le Premier ministre, pour préparer son retour. Nous sommes déjà venus ici avec le ministre Dano Djédjé pour évoquer ce sujet. Il s’agit cette fois-ci d’examiner tout ce qui doit être mis en œuvre pour ce retour », a déclaré Assoa Adou, à l’issue de l’audience.

Le secrétaire du FPI a salué le chef du gouvernement pour ses très bonnes dispositions à faire avancer ce processus qui devrait participer de la décrispation du climat politique.

Pour rappel, au terme de la phase 3 du dialogue politique qui a pris fin le 29 décembre 2020, Hamed Bakayoko avait rassuré les différents acteurs de l’engagement du gouvernement à œuvrer pour la décrispation et l’instauration d’un climat politique apaisé en Côte d’Ivoire.

Y.K