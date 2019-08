Côte d’Ivoire - Restriction des droits des citoyens - Amnesty international interpelle Alassane Ouattara

« Les célébrations prévues demain ( ndlr le 7 août) pour la fête de l’indépendance sont une occasion que le président Alassane Ouattara et son gouvernement doivent saisir afin de respecter et de promouvoir les droits à la liberté d’association, d’expression et de réunion pacifique », interpelle Marie-Evelyne Petrus Barry, la responsable de cette ONG, dans le communiqué.



Selon elle, le régime s'acharne sur ses opposants. « Les autorités ciblent et arrêtent des militants et des opposants uniquement parce qu’ils expriment leurs opinions politiques ou organisent des manifestations pacifiques. Le gouvernement doit tous les libérer immédiatement et sans condition et veiller à ce que nul ne soit arrêté ni incarcéré pour de tels motifs. ». Et en veut pour preuve, l'interpellation au total de quatorze militants, depuis le début de l’année 2019 dans le cadre de la répression qui vise les voix dissidentes, dont le cybermilitant Soro Tangboho, alias Carton Noir. Sa condamnation à un an de prison a été alourdie le 7 juin 2019 et fixée à deux ans à l’issue de son procès en appel.



« Carton Noir a été arrêté de manière arbitraire le 8 novembre 2018 à Korhogo, dans le nord du pays, alors qu’il diffusait en direct sur Facebook une vidéo montrant des policiers qui, selon lui, étaient en train d’extorquer de l’argent à des motocyclistes.

Accusé de « troubles à l’ordre public » et d’« incitation à la xénophobie », il a été arrêté et condamné à un an de prison. Le 7 juin 2019, un procureur a fait appel de cette sentence et le 24 juillet, son nouveau procès s’est ouvert. Il a été condamné en appel à deux années d’emprisonnement, le 31 juillet.



Avant la condamnation de Carton Noir, le 23 juillet, six membres des Indignés, une coalition de la société civile, ont été arrêtés devant le siège de la Commission électorale alors qu’ils devaient rencontrer des responsables à la suite du report d’un rassemblement pacifique prévu ce jour-là », a dénonce l'ONG.



Les opposants politiques du régime ne sont pas en reste comme le souligne Amnesty international. Le cas du professeur Bamba Moriféré, président du parti d’opposition Rassemblement du Peuple pour la Côte d’Ivoire (RPCI), est encore frais dans les mémoires. Le géniteur de l'ancienne ministre de Communication d'Alassane Ouattara a été arrêté le 7 juillet à Abidjan et conduit au poste de police, avant d’être relâché quelques heures plus tard. Son crime a été d'avoir critiqué sévèrement la gestion d'Alassane Ouattara, le 6 juillet dernier, lors d'un meeting regroupant des opposants et des militants de la société civile pour dénoncer la non-gratuité des cartes d’identité biométriques et le projet de loi réformant la Commission électorale indépendant. Le professeur Bamba Moriféré avait de nouveau été interrogé par la police et accusé d’ « incitation à l’insurrection, xénophobie et troubles à l’ordre public le 11 juillet 2019.



Bien avant lui, le 1er juillet, le jeune opposant Valentin Kouassi avait été arrêté par la police et conduit dans un lieu tenu secret, sans pouvoir consulter ses avocats. Cela, à la suite d' un rassemblement qu’il a organisé le 23 juin dans la ville d’Adzopé. Il avait été inculpé de troubles à l'ordre public, mais relâché ensuite, et placé sous surveillance judiciaire. Depuis lors Valentin Kouassi s’est vu interdire de s’exprimer en public et sur les réseaux sociaux au sujet de l’actualité, et de participer à des rassemblements.



De notre correspondant à Abidjan

Modeste Gbopo