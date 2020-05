Côte d’Ivoire - Réouverture de l’école à l’intérieur : Reprise effective le 18 mai, le retour des Profs et personnels confinés à Abidjan du 11 au 17 mai

Le 7 mai 2020, lors de son message à la nation, SEM le Président de la République a décidé, en raison des évolutions positives enregistrées par le Plan de Riposte Sanitaire pour lutter contre la pandémie du coronavirus COVID -19, la réouverture des établissements d’enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur à l’intérieur du pays, à compter du 8 mai 2020.

Pour donner une suite aux instructions du Chef de l’Etat, le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle prend les mesures suivantes :



Au titre des dispositions générales et des mesures sanitaires :

- La mise en état de fonctionnement de tous les établissements scolaires pour accueillir les élèves et le personnel.

- La mise en place d’une plateforme pour l’inscription en ligne de tous les élèves, enseignants et personnels administratifs confinés à Abidjan, afin d’organiser le retour sécurisé de ceux-ci vers l’intérieur du pays du 11 au 17 mai 2020 ;

- La concertation régulière avec les spécialistes de la santé et le respect rigoureux des mesures barrières.



Au titre des réajustements d’ordre pédagogique :

- Le réaménagement du calendrier scolaire allant du 18 mai au 14 août 2020, période au cours de laquelle tous les enseignements et évaluations doivent se tenir, en commençant par les révisions et la consolidation des acquis des apprentissages à distance ;

- L’allègement des programmes pédagogiques pour tenir dans le calendrier ainsi établi.

De façon pratique, il convient de noter :

• Au niveau de l’enseignement préscolaire :

La mise en vacances des tout-petits de la maternelle dont le programme était presqu’achevé lorsque la mesure de fermeture des écoles est intervenue.

• Au niveau de l’enseignement primaire :

- Le démarrage effectif des cours dans les écoles primaires publiques et privées sur toute l’étendue du territoire national, à partir du lundi 18 mai 2020, à l’exception des Directions Régionales d’Abidjan, de Dabou, d’Aboisso et la Direction Départementale de Grand-Bassam ;

- Une organisation prudente de l’occupation des salles de classe par rotation (un jour sur deux) entre les classes de CE2, CM1, CM2 et celles de CP1, CP2 et CE1.

- L’ouverture des CAFOP excepté ceux d’Abidjan, de Dabou, de Bassam et d’Aboisso ;

- L’organisation du concours d’entrée au CAFOP dans les meilleurs délais.

• Au titre de l’enseignement secondaire général et technique :

- Dans les établissements à faibles effectifs, les cours reprennent normalement dès le lundi 18 mai 2020 ;

- Dans les établissements à gros effectifs, l’option d’une rentrée progressive est prise en commençant par les classes d’examen (Troisièmes et Terminales) ;

- La répartition spatiale des élèves dans les salles de classe en tenant compte des mesures et gestes barrières ;

- L’observation méthodique de cette option sur une période de 2 semaines avant d’envisager la rentrée des classes intermédiaires ;

- La continuation du Programme d’Enseignement à Distance en direction des classes intermédiaires pendant cette période d’observation ;



Au titre de l’information des acteurs et partenaires de l’école ;

- La diffusion d’un communiqué invitant à la réouverture des établissements scolaires à l’intérieur du pays dès le lundi 11 mai 2020 ;

- L’organisation de réunions d’échanges avec les partenaires sur la réouverture des écoles à l’intérieur du pays ;

- L’organisation d’une campagne de sensibilisation sur les mesures et gestes barrières en milieu scolaire.

Pour finir, il convient de retenir que le calendrier général des examens à grand tirage et les opérations d’affectation en sixième et d’orientation en seconde fera l’objet d’un aménagement dès la semaine prochaine.



Ministère de l'Education Nationale de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle. à