Côte d'Ivoire -Rencontre entre Blé Goudé et Soro Guillaume

C'est fait. Ce que beaucoup d'observateurs de la vie politique ivoirienne trouvaient irréalisable, vient de se concrétiser ce dimanche 24 novembre. L'ex leader de la galaxie patriotique ivoirienne sous l'ère Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, et son ancien camarade de la Fesci, Guillaume Soro, se sont rencontrés ce jour à La Haye, en Belgique.



Depuis la déportation de l'ex-Ministre de la jeunesse, Charles Blé Goudé, à la CPI, tout comme le président Laurent Gbagbo, à la suite de la grave crise post électorale de 2010, les deux anciens amis ne s'étaient plus revus, ni parlés. Guillaume Soro, ancien premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale sous le régime Ouattara, tous les deux accusés par les sympathisants du régime Gbagbo d'être à l'origine de l'emprisonnement de l'ancien dirigeant ivoirien avec son ancien ministre, n'était plus le bienvenu dans l'entourage de son ancien camarade de la Fesci.



Pour beaucoup d'Ivoiriens, Guillaume Soro fut le bourreau de l'ancien régime avec ses hommes pour avoir, lui et sa rébellion déclenchée en 2002, saboté le pouvoir de Laurent Gbagbo jusqu'à sa chute le 11 Avril 2011.

Ce travail "diabolique" orchestré par l'actuel député de Ferkessedougou avec ses hommes armés et qui ont porté Alassane Ouattara au pouvoir, n'a jamais été digéré par les militants du Front Populaire ivoirien et sympathisants de Laurent Gbagbo incarcéré injustement à La Haye en compagnie de Charles Blé Goude.



Acquittés tous les deux depuis quelques mois par la Cour pénale internationale pour "preuves insuffisantes", les deux anciens prisonniers qui vivent une "liberté provisoire sous condition" sont résolument engagés sur le chantier de la réconciliation.