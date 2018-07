Côte d’Ivoire : Remaniement imminent, opération “lèche-cul oblige”

Immédiatement après avoir soumis la démission de son gouvernement à Alassane Dramane Ouattara, le premier ministre Gon Coulibaly a été reconduit par son boss, à fin pour lui de former un nouveau gouvernement, qui, selon les supputations, pourrait mettre en congé les ministres des formations politiques qui ont rejeté la proposition de parti unifié si cher au parti de la case, qui seul ne pèse pas une plume. Et depuis, c’est la foire au lèche-cul.

Au pays de l’oncle Sam, le lèche-cul, cette attitude indigne et dégradante, qui se déconseille depuis les premières années d’éducation de l’enfant, se traduit par un jargon très à propos : brown-nosing (pratiquer le nez marron) ; car quelle autre gouache peut couvrir le nez de celui qui a la tête toujours fourrée dans le derrière de son semblable que cette pâte couleur marron de la merde ?



Gon Coulibaly va bientôt proposer de nouveaux ministres. Et depuis, c’est la foire au lèche-cul ; c’est à qui aura le nez le plus marron. Sans honte, sans dignité aucune, les anciens ministres désireux de retrouver leurs postes se transportent comme du bétail partout où va Gon, se bousculent pour être au premier rang, près de lui ; se font des crocs-en-jambe pour être debout quand l’autre est à terre ; offrent à Gon des « attouuuu ! » hyperboliques, des mamours excessifs et des sourires forcés ; convoquent des congrès précipités pour réviser des positions prises auparavant. Gon est la star dont les nez marron applaudiraient même le pet.

Si seulement ces ministres indignes prenaient juste la moitié de l’enthousiasme utilisé à faire les pitres, à lécher du cul, à se brunir le nez, à avoir le nez fourré dans la culotte du premier ministre, s’ils utilisaient cette énergie-là à faire leur travail, à signer les affectations, à forer des puits, à construire des routes et des systèmes de canalisations des eaux … il y aurait moins de misère, moins de morts, moins de suicides. Quelles misères morales !



Martial Frindéthié