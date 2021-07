Côte d'Ivoire - Règlement Sanitaire International (RSI) : Des professionnels des médias en formation à Yamoussoukro

Il s'agit ici de former les professionnels des médias au niveau des régions en matière de communication sur les risques dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action national de sécurité sanitaire en Côte d'Ivoire. Mais également de fournir aux participants les outils méthodologiques en rapport avec les maladies à potentiel épidémique. Sans oublier le traitement de l'information pendant et en dehors des périodes de crises sanitaires.

Pour le formateur, ces formations en cascade ont été menées depuis lors par le GTT communication sur les risques avec l’appui technique et financier du projet Breakthrough ACTION, financé par l’USAID. Il convient de souligner que le projet Breakthrough ACTION, financé par l’USAID, avait apporté un appui technique et financier au Groupe Technique de Travail communication sur les risques pour l’organisation d’un atelier de formation des formateurs en septembre 2018 à Yamoussoukro. Et c'est à l’issue de cette formation, qu'un pool de formateurs a été constitué et déployé en région pour des formations en cascade des journalistes, communicateurs, animateurs en langue nationale et les ONG sur la communication des risques.