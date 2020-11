Côte d'Ivoire - Région du Goh - Violences électorales à Téhiri : des maisons incendiées, des blessés et un mort

Le village de Tehiri, dans la sous préfecture de Bayota, est encore sous le choc. Samedi 31 octobre, jour de l'élection présidentielle, ce village a passé un week-end très mouvementé. Des individus non identifiés, armés d'armes blanches et des fusils traditionnels ont attaqué le village de Téhiri causant la désolation au sein de la population.



Plusieurs maisons dont celle du chef du village grièvement blessé également, celle de Aimé Monoko, mécène culturel et fils du village ainsi que bien d'autres familles du village, ont vu leurs résidences partir en flammes. On dénombre un mort et plusieurs blessés graves à la machette et par balles. Ils ont été transportés à l'hôpital de Sinfra.