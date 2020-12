Côte d’Ivoire : Reconnaissante à Blé Goudé, l’épouse d’Affi N’guessan fait des révélations

« Aujourd’hui, DIEU merci, je peux avoir accès à mon époux. Et je peux vous affirmer qu'il va bien », a lâché Angéline Kili, heureuse d’avoir pu rencontrer enfin son mari.

Angéline Kili, femme du président du Front populaire ivoirien (FPI) reconnu par le pouvoir d’Abidjan a fait cette confidence le samedi 28 novembre dernier en sa résidence de Cocody, alors qu’elle recevait la caravane de compassion et de solidarité initiée par Charles Blé Goudé et le Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples (COJEP).

Au cours de cette rencontre, non seulement elle a exprimé sa reconnaissance envers le président du COJEP, mais elle a fait des révélations. « Charles Blé Goudé et moi, n'avons pas de relations politiques. Nous avons des relations de famille. Pendant le blocus et en l'absence de mon mari, il s'est autoproclamé chef de famille. Il envoyait sa famille faire le marché pour moi. Je lui suis très reconnaissante », a-t-elle adressé à la délégation du COJEP.

Pour rappel, Pascal Affi N’guessan, porte-parole de la plateforme de l’opposition qui a créé le conseil national de transition (CNT) présidé par Henri Konan Bédié, a été arrêté dans la nuit du Vendredi 6 novembre 2020, alors qu’il se rendait à Bongouanou.



Y. K