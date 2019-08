Côte d’Ivoire - Réconciliation nationale : Guikahé et Blé Goudé se sont rencontrés à la Haye

Une délégation du PDCI-RDA, mandatée par son Excellence, Henri Konan BEDIE, Président du PDCI-RDA et conduite par Monsieur Maurice Kakou GUIKAHUE, Secrétaire Exécutif en chef du PDCI-RDA dont Monsieur N’DRI Narcisse , Directeur de cabinet du Président BEDIE, a été reçue à La Haye par le Ministre Charles BLÉ GOUDÉ, Président du COJEP et ses collaborateurs, dont le Directeur de Cabinet, Monsieur DIABY Youssouf .

Cette rencontre s’est déroulée en deux temps :

1 - les civilités,

2- le huis-clos entre le Secrétaire Exécutif en chef du PDCI-RDA, Monsieur Maurice Kakou GUIKAHUE, chef de délégation et le Président du COJEP, Monsieur Charles Blé GOUDE.

Au cours de l’échange des civilités, Monsieur Maurice Kakou GUIKAHUE a affirmé ceci :

«Nous sommes venus, au nom du Président du PDCI-RDA, Son Excellence Henri Konan BEDIE , te saluer, t’exprimer sa compassion et aussi te féliciter pour le choix porté sur ta personne en qualité de Président du COJEP.

Le Président Henri Konan BEDIE souhaite que, dans les prochains jours, tu sois totalement libre et que tu reviennes rapidement en Côte d’Ivoire.

Enfin, il te remercie d’avoir facilité l’adhésion du COJEP à la plate-forme mise en place par les partis politiques de l’opposition significative ivoirienne.»

En retour, le Président Charles Blé GOUDE a remercié le Président Henri Konan BEDIE pour avoir dépêché une délégation de haut niveau pour le saluer.

Il s’est dit heureux et très honoré par cette visite conduite par son aîné le Secrétaire Exécutif en Chef du PDCI-RDA.

Il a, enfin, exprimé sa joie et sa reconnaissance et celles de ses collaborateurs pour l’affection témoignée en leur endroit par le Président Henri Konan BEDIE.



Pour le PDCI-RDA, le Professeur Maurice KAKOU-GUIKAHUE

Secrétaire Exécutif en Chef du PDCI-RDA

Pour le COJEP, le Président Charles BLÉ GOUDÉ