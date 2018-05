Côte d’Ivoire : RHDP, Ouattara accélère

Après s’être rendu le 18 mai au domicile d’Henri Konan Bédié, qui célébrait ses soixante ans de mariage, Alassane Ouattara a reçu à son tour le patron du PDCI, le 24 mai à 17 heures au palais du Plateau, à la demande de l’intéressé, dans une atmosphère cordiale et détendue.Le chef de l’État n’entend pas attendre indéfiniment que son allié se prononce sur l’opportunité de rallier le PDCI au Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP), le parti unifié. Au contraire, il veut accélérer le processus et compte nommer, fin juin ou début juillet, un nouveau gouvernement qui n’inclurait que les membres des partis portant l’étiquette RHDP. Soit trois mois avant les municipales qui doivent se tenir en septembre.