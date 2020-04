Côte d’Ivoire - Procès : Guillaume Soro condamné à 20 ans de prison, 4,5 milliards FCFA d'amende

Jugé par contumace, le tribunal a condamné le président de Générations et peuples solidaires (GPS) à 20 ans de prison ferme, et une amende de 4,5 milliards FCFA.



L’ancien allié du président Alassane Ouattara est poursuivi par la justice de son pays pour « Tentative d'atteinte à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire national, détournement de deniers publics, recel et blanchiment de capitaux portant sur la somme de 1,5 milliard FCFA ».



Pour rappel, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, dans une décision rendue la semaine dernière, a ordonné la suspension du mandat d’arrêt émis par la justice ivoirienne contre l’ex-Premier ministre. Elle enjoint aussi à l’État de Côte d’Ivoire de remettre en liberté provisoire les dix-neuf proches et partisans de Guillaume Soro mis en détention préventive depuis la fin décembre, ainsi qu’à surseoir à l’exécution des mandats de dépôt contre ces proches de l’ancien président de l’Hémicycle ivoirien, en détention préventive dans plusieurs prisons de la Côte d’Ivoire.



Y. KOBO

Correspondant permanent à Abidjan