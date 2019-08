Côte d’Ivoire - Prix d'excellence 2019 : Akissi Delta, Véronique Tadjo et Roger Bango distingués dans le domaine de la Culture

Ces prix ont été décernés le 6 août 2019, lors de la septième édition de la cérémonie de remise des prix d’excellence, présidée par le chef d’Etat Alassane Ouattara.



Cette édition a été marquée par la distinction de 81 Lauréats dont 37 personnes physiques et 44 personnes morales, qui ont reçu chacun, un trophée, un diplôme et un chèque d’un montant de 10 millions FCFA.

Le chef de l’exécutif ivoirien a adressé ses chaleureuses félicitations et ses encouragements aux Lauréats, pour l’exemplarité de leur travail, dans leurs domaines d’activité respectifs.



Par ailleurs, le président Ouattara s’est réjoui de la création de trois nouveaux Prix, qui s’inscrivent dans la prise en compte des préoccupations des Ivoiriens, notamment l’écologie, les défis internes de la construction de la paix et de la cohésion sociale, et la promotion de l’investissement privé.



De notre correspondant à Abidjan

Jacob BLAGUE