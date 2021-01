Côte d’Ivoire - Prévue pour avril : La vaccination contre la Covid-19 avancée en Février 2021, les raisons

Au cours du Conseil des ministres, le gouvernement a adopté une communication relative à la situation de la gestion de la COVID-19 au 5 janvier 2021. En effet, s’il est vrai que depuis trois mois, la Côte d’Ivoire enregistre des taux de positivité inférieure à 5%, qui est le seuil en dessous duquel il est permis de déclarer que l’épidémie est sous contrôle, force est de reconnaitre que ces dernières semaines, il est observé une augmentation importante du nombre de cas de COVID-19.

Selon le ministre de la communication et des médias, du 29 décembre 2020 au 4 Janvier 2021, 624 nouveaux cas positifs ont été enregistrés avec un taux moyen de positivité de 6,3%, au-dessus des 5%. Durant cette même période, 5 décès sont à déplorer.



« Cette tendance à l’augmentation du nombre de cas de COVID-19 observée ces derniers jours serait liée, notamment à l’arrivée massive de vacanciers venant d’Europe, aux rassemblements festifs de fin d’année, au non-respect du port de masque et des autres mesures barrières, telles que la distanciation physique et le lavage des mains », a expliqué le porte-parole du gouvernement. En outre, il fait savoir que la majorité des cas (97%) se situe dans la région d’Abidjan et est répartie dans toutes les communes d’Abidjan.



Face à cette nouvelle vague de contamination, le gouvernement a pris les dispositions appropriées afin de tenir la riposte. Ainsi, le gouvernement a mis en place une stratégie devant permettre à toutes les franges de la population d’avoir accès à des masques de protection de qualité. Des masques lavables certifiés seront mis à la disposition des populations dans les officines de pharmacie, avec une contribution de 1 000 francs CFA pour un paquet de 3 masques par mois et par personne.



Par ailleurs, dans le but de renforcer la lutte contre la pandémie, la Côte d’Ivoire a adhéré au mécanisme de financement COVAX afin d'accélérer la production et de réserver les vaccins contre la COVID-19.



Pour ce faire, le ministre de la santé et de l’hygiène publique et l’ensemble des ministres concernés ont été instruits à l’effet de prendre toutes les mesures idoines en vue d’acquérir, dans un premier temps, 200 000 doses de vaccin pour une population-cible estimée à 100 000 personnes vulnérables ou exposées, afin de démarrer la campagne de vaccination dès le 15 février 2021.



Y.K