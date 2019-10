Côte d'Ivoire - Prétendue visite à Blé Goudé en Hollande : Le camp Affi N’guessan fait des éclaircissements

À l’occasion de son récent voyage en Belgique en vue d’œuvrer au développement de la région du Moronou qu’il préside, l’honorable Pascal Affi Nguessan, président du FPI, n’avait pas prévu de se rendre en Hollande en vue d’une rencontre avec le président du Cojep, Charles Blé Goudé, à qui il a toujours témoigné sa compassion et son soutien dans l’épreuve judiciaire qu’il traverse.

Aussitôt qu’une visite sera programmée, la direction du FPI en informera la presse par voie de communiqué notamment sur le site internet officiel du président Affi qui est Affi Nguessan Comm et sur le site du parti : www.fpi-ci.com.

Nous exhortons les journalistes de « Afrique-sur7 » à faire preuve d’un peu plus de professionnalisme en se rendant, autant que possible, à la source plutôt que de se faire le relais de la propagation des rumeurs infondées.



Fait à Abidjan le 16 octobre 2019

Jean Bonin Kouadio

Secrétaire Général Adjoint du FPI, chargé de la communication et du marketing politique.