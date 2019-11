Côte d’Ivoire - Prétendue sortie contre Soro : Barthélemy Inabo menacé de représailles par des fans de l’ex-PAN

Le célèbre animateur de la Radio-Télévision ivoirienne (RTI), Barthélemy Inabo Zouzoua (BIZ) fait l’objet d’une menace proférée dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.



Selon l’auteur de la vidéo qui se fait appeler ‘’Souley de Paris’’, suite à la question « que pensez-vous de la rupture entre Soro et Ouattara ? », l’animateur de la première chaine de la télévision ivoirienne aurait répondu en ces termes : « Je pense qu’un politicien qui a fait de la sorcellerie politicienne avec des compairs sorciers, ne devrait pas en parler sur la place publique ».



C’est cette sortie qui aurait suscité le courroux de ce cyberactiviste à la tête d’unehorde acquise à la cause de l’ancien président de l’Assemblement nationale de Côte d’Ivoire, qui a décidé de laver « l’affront » essuyé par son mentor, car selon lui, « Guillaume Soro n’est pas un sorcier politique. Il est une personnalité politique libre de parler sur la place publique », a-t-il indiqué.



Pour lui, l’ancien président du parlement ivoirien ne fait que dénoncer les pratiques du président Ouattara. Ainsi, a-t-il averti l’animateur de savoir tenir sa langue, même s’il est militant du Rassemblement des Houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP), car une prochaine sortie contre leur leader lui serait « fatal ».



Quant à BIZ, après avoir pris connaissance du contenu du message qui lui est destiné, il a réagi en portant à la connaissance de l’opinion nationale et internationale, l’existence d’une vidéo dans laquelle il est menacé, « Il y a une vidéo qui circule et qui me menace non seulement je n’en ai pas peur, mais je me réserve de porter plainte », a annoncé l’ex-animateur de ‘’Variétoscope’’.



Jacob BLAGUE

Correspond permanent à Abudjan