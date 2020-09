Côte d’Ivoire - Présidentielle 2020 : La Cour africaine des droits de l’Homme déclare Guillaume Soro éligible

Contrairement à la décision du Conseil constitutionnel qui a invalidé lundi 14 septembre 2020, la candidature du président de Générations et peuples solidaires (GPS) Guillaume Soro Kigbafori, la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples (CADHP) vient de prendre une décision contraire.Non seulement la CADHP annule la condamnation contre Guillaume Kigbafori Soro prononcée par la justice ivoirienne, mais en substance, le déclare éligible à l'élection présidentielle du 31octobre prochain.



En effet la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples a suivi l’ancien président de l’Assemblée nationale, et estime dans sa décision rendue ce mardi 15 septembre 2020, qu’il est nécessaire d’ordonner qu’il soit sursi à l’exécution detous les actes pris subséquemment à l’ordonnance du 22 avril2020 et levé tous les obstacles empêchant le requérant guillaume Soro Kigbafori de jouir de ses droits de voter et d’être voté et d’être élu.Ainsi, la Cour dans son unanimité, l’ordonne à l’Etat de Côte d’Ivoire de surseoir à l’exécution de tous les actes pris à l’encontre de Guillaume Soro jusqu’à la décision de la Cour sur le fond de la cause.Par ailleurs, la Cour invite le pouvoir d’Abidjan à lui faire un rapport sur la mise en œuvre des mesures provisoires ordonnées dans la présente décision dans un délai de quinze jours, à compter de la date sa réception



Y. KOBO