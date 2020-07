Côte d'Ivoire - Présidentielle 2020 - Alassane Ouattara au RHDP : « Laissez-moi le temps du recueillement. Je ne vous décevrai pas »

« Amadou Gon aurait pu être un grand président pour la Côte d’Ivoire (...) Je demande à sa maman d’accepter le destin et de sécher ses larmes (...) Avec la disparition d’Amadou la Côte d’Ivoire perd un modèle. Dans ces circonstances douloureuses, le Conseil politique s’est prononcé sur le choix du candidat de notre (...) J’ai entendu vos messages avec beaucoup d’attachement et d’affection à Amadou Gon Coulibaly. Je prends acte de votre demande (...) Je vous demande de continuer d’avoir une pensée pour Amadou Gon Coulibaly de me laisser le temps du recueillement avant de vous donner prochainement une réponse (...) Je ne peux pas être insensible (...) Je voudrais vous assurer que je suis avec vous parce que nous devons faire en sorte pour que la Côte d’’Ivoire dans la paix (...) Laissez-moi le temps du recueillement. Je ne vous décevrai pas », a déclaré le Président Alassane Ouattara.Seul point inscrit à l’ordre du jour de ce Conseil politique extraordinaire, « l'Analyse de la situation née de la disparition d’Amadou Gon Coulibaly », a indiqué le Directeur exécutif du Rhdp, Adama Bictogo. Selon le président du parti, Alassane Ouattara, il s’agit à travers ce Conseil politique de recueillir les avis des différents organes du parti.