Côte d’Ivoire - Présidence de la FIF - Emmanuel Aka aux anciens joueurs : « Si vous êtes incapables, laissez ceux qui se sentent capables essayer »

« Depuis un certain temps nous encourageons les anciens joueurs à s'exprimer sur l'actualité sportive du moment à savoir la candidature de Drogba à la présidence de la FIF

Même si le nombre de réactions est encore insuffisant, il est heureux de constater que de plus en plus d'anciens joueurs se prononcent.

Nous respectons leur choix

Mais là où nous ne sommes pas toujours d'accord c'est au niveau des arguments avancés.

Ils tournent pour l'essentiel autour de 3 points :

1) Drogba ne nous a pas informé avant de se lancer dans cette aventure

2) Ce n'est pas parce que on a été grand joueur qu'on peut être grand dirigeant ou grand entraîneur

3) Il est trop tôt pour Didier de prétendre diriger la FIF, il ne connait pas les rouages. Il n'a pas l'expérience, il est trop jeune etc.

.

Analysons ces arguments.



1) Messieurs des générations 92 et 2015, certes vous nous avez procuré une joie immense en remportant ces 2 trophées continentaux, nous vous en serons toujours reconnaissants

Mais sachez que ces victoires ont été préparées par d'autres avant vous. Et c'est malsain de penser que vous êtes les seuls artisans de ces victoires.

L 'avoir remporté ne fait de vous des personnes incontournables par qui tout doit passer.

Soyez humbles dans la gloire, l’univers du football ne se limite pas à votre personne, encore moins à une victoire fût-elle historique. Cet égocentrisme mal placé peut vous être préjudiciable.

Surtout que vous n'apportez rien actuellement à notre football, (je veux parler d'actes forts posés en faveur du football ivoirien) sinon qu'être des personnes dont on se sert pour certaines besognes.



Que diront les Abou Treika, Hossan Hassan, al Katib, d'Égypte, eux qui ont remporté plus de 3 fois la CAN.



2) Mais si messieurs, on peut avoir été un grand joueur et devenir un grand dirigeant, ou un grand entraîneur.

Et là je suis fort déçu d'entendre cet argument qui revient sans cesse.

Quelle est cette propension à s’autocensurer ? et d ' y mêler tout le monde ?

Ce n'est pas parce que vous, vous êtes incapables de prétendre à quelque chose que tous les autres sont aussi incapables.

Si vous êtes incapables, laissez ceux qui se sentent capables essayer, quitte à ne pas leur apporter votre soutien comme beaucoup le font actuellement.



Pourquoi voulez-vous tirer les anciens joueurs vers le bas.



Si vous ne le savez pas, sachez que M. AYIPAUT GUILLAUME, joueur de L'ASEC à été consul en Allemagne si mes souvenirs sont exacts,

Issa Kourouma du Stade d'Abidjan a travaillé comme grand fonctionnaire de l'État à l'ambassade de Côte d'Ivoire en Allemagne après sa licence en allemand

,Abo N'guessan et Sinan Gbane joueurs de Bassam et du Stade ont été sous-préfet.

Plus près de nous Sam Etiasse, ancien joueur de la Renaissance Club d'Agboville l'actuel SGEX de la FIF a été préfet d’Abidjan,

Kalou est maire de Vavoua...ou bien ?

Kalusha Bwalia président de la fédération Zambienne de Football

Platini président de l'UEFA,

Titi Camara ministre guinéen des sports

Le top des tops c'est Whea président de la république

Alors Vous croyez qu'ils les ont achetés dans une boutique ?



3) Cet argument est le plus fallacieux et montre les limites dans les argumentations

En football, il existe ce qu'on appelle le sur classement. Quand un joueur a des potentialités, il est surclassé ex : PELE en 58.

On dit aussi "Aux âmes bien nées la valeur n'attend pas le nombre d'années "

Qu 'entendez- vous par le manque d'expérience ? La non maîtrise des magouilles, des compromissions ?



Chers amis anciens joueurs, si vous voulez soutenir un candidat faites-le à partir de l'analyse des projets (comme nous allons le faire bientôt) et non en répétant des phrases qui ne sont que des arguments superficiels.

Sportivement »