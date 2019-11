Côte d'Ivoire - Présidence de la FIF : Didier Drogba sort le grand jeu

C'est un homme dévoué et plein de détermination qui a tenu à parler aux Ivoiriens de son ambition d'occuper le fauteuil de président de la Fédération Ivoirienne de Football.



Longtemps resté discret sur la question malgré les opinions divergentes sur son engagement pour le football ivoirien, l'ex-capitaine des Éléphants a laissé tomber le voile cette semaine à travers une série de rencontres des dirigeants de clubs ivoiriens.



Le Sofitel Hôtel ivoire abrite depuis le début de cette semaine différentes rencontres de l'ex-international international ivoirien avec les dirigeants de D2, D3 et de D1 pour leur parler de sa candidature et dévoiler son programme de gouvernance du football ivoirien.



Pour Didier Drogba, il est impérieux d'apporter des changements dans la gestion de notre football qui a perdu depuis quelques temps ses lettres de noblesse.



À cet effet, il a demandé à ses adversaires de quitter dans les dénigrements de sa personne pour proposer un programme. " Ce sera une campagne de programme contre programme. Quittez donc dans les campagnes de dénigrements" a-t-il précisé.



L'ancien joueur de Chelsea se dit prêt à aller à la rencontre de certains dirigeants des villes de l'intérieur qui, pour des raisons, non évoquées lors des rencontres, n'ont pu être présents aux rendez-vous.



Soulignons que Drogba qui a le soutien de plusieurs anciens et actuels joueurs comme Salomon Kalou, Gouamene Alain et bien d'autres, se dit prêt à briguer ce poste de président de la FIF.



José TETI, Correspondant permanent à Abidjan