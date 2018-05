Côte d’Ivoire/ Près 2,2 milliards FCFA payés à 6384 producteurs de coton dans le Nord-ouest

Le directeur régional de la société cotonnière Ivoire Coton, Dimandé Meloua, a révélé, lors d’un atelier qui s’est déroulé mercredi, le paiement d’environ 2,2 milliards de francs CFA à 6 384 producteurs de coton du Nord-ouest au titre de la campagne 2017-2018.



Les producteurs, répartis dans 229 villages issus des régions du Folon, du Kabadougou et du Bafing, ont aménagé dans l’ensemble 39 863 ha, dont 13.260 ha consacrés à la culture du coton. Ce qui leur a permis de produire 15 982 T de coton graine, pour une valeur estimée à 2,197 milliards de francs CFA.



La culture du coton est en perte de vitesse dans le Nord-ouest, à cause des conditions très rigides de production, au détriment de la culture de l’anacarde, ont relevé des experts.



Le directeur régional d’Ivoire Coton a invité les paysans à ne pas abandonner la culture du coton qui est le socle de l’autosuffisance alimentaire, en raison du crédit agricole attrayant qu’elle leur offre pour favoriser les investissements dans le vivrier.



Depuis 2002, la culture du coton et celle de l’anacarde ont pris du plomb dans l’aile en raison de la crise militaro-politique qui a secoué la Côte d’Ivoire. Les pillages des intrants et les tracasseries routières pendant cette période avaient provoqué le déclin de ces cultures dans le nord ivoirien, avait-on noté.



AIP