Côte d'Ivoire - Politique : le Premier Ministre Hamed Bakayoko échange avec le FPI, le PDCI-RDA et le RHDP

Abidjan, le 06 août 2020 - Deux jours après sa prise de fonction à la Primature, le Premier Ministre ivoirien, Hamed Bakayoko, a échangé, le 06 août 2020 à Abidjan, avec des responsables de partis, dans l’objectif de consolider le dialogue avec le monde politique.





"J’ai voulu consacrer mes premiers jours à la Primature à des échanges avec les animateurs de la vie politique de notre pays. Ma priorité est d’instaurer un dialogue permanent, sincère et franc. Cela nous permet de faire l’économie de crises aux conséquences dramatiques pour nos Etats. Je souhaite que le dialogue soit toujours maintenu ; et invite la classe politique à tenir des propos qui puissent apaiser les cœurs de nos concitoyens.", a indiqué Hamed Bakayoko.



Le Chef du gouvernement a reçu successivement Pascal Affi N'Guessan, Président du Front Populaire Ivoirien (FPI), Maurice Kakou Guikahué, Secrétaire Exécutif du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire - Rassemblement Démocratique Africain (PDCI-RDA) et Adama Bictogo, Directeur Exécutif du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP).