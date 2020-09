Côte d'Ivoire - Politique - Henri Konan Bédié investi dans la ferveur populaire, ce week-end : "Je m'engage à faire en sorte que tous les Ivoiriens en exil rentrent, une fois élu"

Dans cette ambiance folle des grands jours, le Président n'a pas omis d'adresser un message d'espoir à l'ensemble des ivoiriens qui ont soif de la paix, de l'unité et la réconciliation. Sur ce sujet, le "Sphinx de Daoukro" a livré les quatre grands chantiers de son programme de société qui se décline, selon lui, en 26 points clés. Ces points prennent en compte les questions essentielles de la vie des Ivoiriens. Il s'agit entre autres de l'emploi des jeunes, l'autonomisation des femmes, la bonne gouvernance, la sécurité, l'éducation, la santé la paix, l'unité nationale, la réconciliation etc..Des engagements pris solennellement par le candidat du PDCI qui ne veut signer un nouveau pacte social de confiance avec le peuple de Côte d'Ivoire.



"Après mon accession à la magistrature suprême, je prends l'engagement de mettre en place un gouvernement de large ouverture. Je m'engage à faire de la réconciliation des ivoiriens ma priorité. C'est pourquoi, une fois élu, je m'engage à faire rentrer tous les fils et filles de Côte d'Ivoire encore en exil, et la libération immédiate des prisonniers politiques, civiles et militaires emprisonnés depuis le temps de la crise post électorale jusqu'à ce jour" a annoncé HBK.



Pour réussir ce nouveau pari de son parti, le président Bédié entend organiser un grand dialogue social afin de permettre aux ivoiriens de se parler franchement. Dans sa politique internationale, il compte également opter pour le renforcement de la paix à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, à l'extérieur avec les pays voisins, et au monde entier, comme l'avait institué le père de la nation, feu Félix Houphouët-Boigny.



Pour terminer, le candidat a appelé les militants et sympathisants de son parti à rester mobilisés et vigilants car, a-t-il dit, la victoire n'est plus loin. Il a invité les autres partis de l'opposition et les mouvements sociaux civiles à adhérer à sa plateforme mise en place pour une opposition beaucoup plus forte et engagée.



José Teti, Correspondant permanent à Abidjan