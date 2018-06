Côte d’Ivoire/ Plus de 400 CNI attendent d’être retirées à la sous-préfecture de Touba

Quatre cent cinquante-cinq cartes nationales d’identité (CNI) issues de l’enrôlement de 2009 sont stockées à la sous-préfecture de Touba et attendent d’être retirées par les pétitionnaires depuis quelques semaines.



Le secrétaire général adjoint chargé des communautés au Rassemblement des républicains (RDR), Konaté Siriki, en mission de sensibilisation dans le Bafing sur l’opération de la révision de la liste électorale, a appelé mardi les populations pour le retrait de ces cartes afin de se faire enrôler.



« Je ne comprends pas que des cartes soient disponibles à la sous-préfecture et qu’on n’aille pas les retirer. Allez les retirer pour vous inscrire sur la liste électorale. Je compte sur vous », a dit M. Konaté, indiquant que le succès de l’enrôlement dépend surtout de l’obtention des CNI.



Pour accélérer le retrait de ces CNI, un travail de tri et de classement par quartier et par village a été fait. « Nous avons fait les tris et classé les cartes par quartier et par village. Les chefs de quartiers et de villages sont mis à contribution pour faciliter la distribution », a affirmé Dosso Sékou, agent du conseil régional commis à cette tâche.



