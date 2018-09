Côte d’Ivoire/ Plus de 4 millions de kits scolaires à distribuer aux élèves du primaire public dans le pays (Ministre)

Le ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement technique et la Formation professionnelle, Kandia Camara, a lancé officiellement, jeudi, à Tiassalé, l’opération de distribution de plus de quatre millions de kits et manuels scolaires dans les écoles primaires publiques sur tout l’ensemble du territoire national.



Au cours d’une cérémonie au Groupe scolaire Plateau de la ville, Kandia Camara, a révélé que le montant total alloué à l’achat de ces kits scolaires s’élève à plus de 29 milliards de francs CFA.



Kandia Camara exprimé sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, pour tous les efforts consentis en vue de favoriser l’accès équitable de tous les enfants à l’école. Elle a aussi instruit les directeurs régionaux et départementaux d’accélérer la distribution des kits sur l’étendue du territoire national.



Aux parents d’élèves, la première responsable de l’Education a demandé de veiller à maintenir ces kits en bon état tout en exhortant les élèves en faire un bon usage.



La rentrée scolaire 2018 -2019 a commencé depuis le 10 septembre, sur l’ensemble du pays.



