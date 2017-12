Côte-d’Ivoire - Plus de 30 accidents enregistrés les 24 et 25 décembre (Pompiers)

Plus de 30 accidents on été enregistrés les 24 et 25 décembre, dans trois grandes villes de la Côte d’Ivoire à savoir Abidjan, Bouaké (centre) et Yamoussoukro (capitale politique), a appris dimanche ALERTE INFO, auprès du Groupement des sapeurs pompiers-militaires (GSPM).



Du 24 au 25 décembre à 8H00 (GMT et locale), les pompiers sont intervenus 54 fois dont pour 37 accidents de circulation et huit incendies.



Le Gspm a enregistré « quatre décès » lors de ces interventions et transportés trois malades, pendant cette période.



Deux fausses alertes ont été signalées lors de cette veillée de Noel dans les villes.



Plus de 4.800 accidents de circulation ont été enregistrés au premier semestre de l’année en Côte d’Ivoire.



Alerte info