Côte d’Ivoire - Perturbation des cours à Koumassi : 3 élèves interpellés

Selon les renseignements recueillis auprès des élèves, par les agents de la police nationale qui rapportent l’information sur leur page Facebook, cette perturbation tire son fondement dans le désir d'anticiper les congés scolaires de fin d'année. Suite à leurs actes de vandalisme, plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés dans ces établissements.

L’intervention du commissaire de Police du 36ème arrondissement et ses hommes, ont permis de rétablir l'ordre et d’interpeler trois élèves dont deux venus spécialement du lycée municipal de Marcory pour perturber les cours.

Il s’agit des élèves K.O.K.M, né le 13 avril 2004 à Marcory, élève en classe de troisième au collège Colombe de Koumassi, de D.D.Y.R né le 3 décembre2003 à Marcory, élève en classe de sixième au lycée municipal de Marcory et de A.G. E, né le 4 juillet 2007 à Saïoua, élève en classe de cinquième au lycée municipal de Marcory. Tous ces élèves perturbateurs seraient de nationalité ivoirienne.



Yannick KOBO

Correspondant permanent à Abidjan