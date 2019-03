Côte d'Ivoire : Pascal Affi N'Guessan candidat à l'investiture FPI pour 2020

S’il reconnaît à Laurent Gbagbo le statut de candidat logique en 2020 - si jamais il est en mesure de pouvoir se présenter - Pascal Affi N’Guessan refuse de reconnaître le fondateur du FPI comme l’actuel président du parti. Pas question donc d’accepter de faire une déclaration en ce sens, posée comme préalable par Laurent Gbagbo pour recevoir Affi N’Guessan à Bruxelles.« Avec tout le respect que je lui dois, il n’est pas le président du FPI. Je peux de ma propre initiative décider de me retirer de la direction du parti au profit d’un autre cadre du Front populaire ivoirien, y compris le président Gbagbo, mais on ne peut pas me dire que Gbagbo est président du FPI, a lancé Pascal Affi N’Guessan. Où a-t-il été élu ? A La Haye ? Si vous voulez que le président Gbagbo soit effectivement un vrai président du FPI, ne vous cantonnez pas à vouloir arracher une déclaration à Affi N’Guessan, ce ne sont pas les déclarations d’Affi N’Guessan qui rendent les gens présidents ».